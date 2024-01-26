Школи у Вінниці перевели на дистанційне навчання
Джерело:Вінницька міськрада
Школярів у Вінниці перевели на дистанційне начання. Так вони навчатимуться вже з понеділка, 29 січня.
Таке рішення ухвалила міська комісія через зростання вірусної інфекції у місті. Тож чиновники вирішили здійснити профілактичний хід.
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Школярі у Вінниці переходять на дистанційне навчання
Міська влада каже: у Вінниці стрімко зростає кількість хворих на грип А. Тому на найближчий період ініціювали дистанційне навчання.
Батьки дітей вже отримали повідомлення від шкіл щодо переходу на навчання у такому форматі. Їм рекомендують підтримувати контакт з учителями та дотримуватися розкладу занять,
– розповіла очільниця освітнього департаменту міськради Оксана Яценко.
І додала, що рекомендації не порушують основні принципи освіти.
Чиновниця також заявила, що у міськраді стежитимуть за ситуацією.
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У школах окремих регіонів запровадили карантин
- У школах п’яти регіонів України оголосили карантин через поширення вірусних інфекцій.
- Школярів відповідно відправили на дистанційне навчання.
- Карантин запровадили в окремих школах Хмельницької, Волинської, Київської областей, а також двох міст – Львова та Вінниці.
- Зауважимо, що станом на 25 січня у Вінниці на карантині перебували учні лише 5 шкіл.
- Рівень захворюваності був високим також у Чернігові й на Житомирщині.