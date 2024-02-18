Грип не відступає: як навчатимуться школярі у Сумах

18 лютого 2024, 18:20
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Джерело:

Суспільне

Учні у Сумах продовжать здобувати освіту дистанційно. Усе через захворюваність на ГРВІ і грип.

Такий формат у школах діятиме до 24 лютого. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань ТЕБ і НС.

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Як вчитимуться учні у Сумах 

Очільниця управління охорони здоров'я Олена Чумаченко каже, що зараз осіб, що захворіли, на 17,5% більше ніж попереднього тижня. 44% з них – діти. 

Так, начальниця управління освіти і науки Неля Вербицька повідомила, що, за інформацією класних керівників і батьків школярів, хворіє 2082 учні. Це 7% від загальної кількості. Також 79 вчителів – тобто 20%. Протягом тижня серед додалося ще 128 дітей, які захворіли. 

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Як вчилися учні у Сумах

  • Протягом 2 – 9 лютого у місті занедужало майже 3,3 тисячі жителів.
  • 44% від усієї кількості хворих – діти.
  • Тож учні цього тижня вчилися онлайн.
  • Такий формат навчання мав тривати у школах до 17 лютого.
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Автор: Марія Волошин