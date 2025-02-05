Частину закладів освіти в Україні закрили на карантин

В окремих регіонах України частину закладів освіти закрили на карантин через зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ. Зокрема, мовиться про школи та дитсадки.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на РБК-Україна. Де саме вже запровадили карантинні заходи, а також де існує такий ризик, читайте далі.

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Де школи та дитсадки закрили на карантин

Одеська область

У місті Чорноморськ школи та дитячі садки закрили на карантин через перевищення порогу захворюваності серед дітей. Обмеження діятимуть з 4 по 14 лютого.

Рівненська область

На Рівненщині також через загострення захворюваності 28 шкіл перевели на дистанційне навчання. З них 7 – в обласному центрі.

Чернівецька область

У Чернівцях закрили на карантин гімназію №11. Учні перейшли на дистанційне навчання через понад 20% хворих на ГРВІ. Онлайн навчаються і учні 7-го ліцею та 5-ї гімназії.

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Де існує ризик запровадження карантину

Київ

У столиці стрімко зросла захворюваність серед дітей – на 34,5%, а серед школярів – на 46,3%.

Тернопільська область

Лікарі на Тернопільщині радять обмежити масові заходи та посилити санітарний контроль у закладах освіти.

Закарпатська область

Через погіршення ситуації із захворюваністю обласна адміністрація рекомендує роботодавцям перевести частину працівників на дистанційний режим роботи.