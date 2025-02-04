Причиною такого рішення стало загострення захворюваності на грип та ГРЗ. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника Рівненської ОДА Олександра Коваля.

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Частина учнів на Рівненщині вчитиметься дистанційно

Посадовець повідомив, що упродовж минулого тижня в області фіксують зростання захворюваності на 25%.

Медики зафіксували 8575 випадків. Це на 22% перевищує епідпоріг. Доручив департаменту охорони здоров'я моніторити ситуацію та вживати передбачених заходів,

– уточнив Коваль.

І додав, що запобігти захворюванню також допоможуть елементарні правила гігієни.

Частіше мийте руки, провітрюйте приміщення, минайте місця скупчення людей. Якщо ж з'явилися симптоми, звертайтеся до лікаря,

– нагадує очільник Рівненської ОВА.

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