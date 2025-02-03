Проєкт реалізують за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) та урядів України та Іспанії. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Проєкт має на меті забезпечення рівного доступу до освіти в Україні, попри війну. Планують до грудня 2026 року відновити заклади освіти у таких областях:

Волинська;

Київська;

Львівська;

Сумська.

Це дасть змогу понад 5 тисячам школярів і 450 освітянам навчатися та працювати в безпечних і комфортних умовах,

– зазначив очільник МОН Оксен Лісовий.

Відновлення у межах ініціативи охоплює легкі та середні ремонтні роботи в закладах, де рівень пошкоджень не перевищує 60 %. Зокрема, передбачає:

впровадження енергоефективних рішень з утеплення будівель, термоізоляції фасадів для зменшення споживання енергії взимку та захисту від перегрівання влітку;

встановлення сонячних водонагрівальних колекторів і панелей, енергоощадного LED-освітлення та датчиків руху в коридорах;

забезпечення безбар'єрності приміщень.

В одній зі шкіл, що беруть участь у проєкті, запланували капітальний ремонт з урахуванням принципів НУШ. Загальний бюджет ініціативи становить 4 мільйони євро.

Зазначимо, що ця ініціатива є складником проєкту "Оновлення навчальних закладів в Україні: відновлення соціальної інфраструктури, пошкодженої внаслідок війни", який реалізує Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки уряду Іспанії та у співпраці з Іспанським агентством міжнародного співробітництва з метою розвитку (AECID) ПРООН.