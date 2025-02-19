Ситуація змінюється щогодини: де в України ще не закрили школи на карантин

Зростання захворюваності на грип та ГРВІ змінює статистику щогодини і впливає на рішення про зміну форми навчання у школах. Чи залишились ще регіони, де школи працюють і досі очно?

Щогодини з'являються нові повідомлення про перехід на дистанційну форму шкіл у різних регіонах України. Чи є місто, де епідпоріг не перейдено, пише 24 Канал.

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Де в Україні в школах вже ввели карантин

Зверніть увагу! Запровадження карантину залежить від влади на місцях, стежте за актуальними даними у вашому регіоні.

Перевищення епідемічного порогу вже зафіксували в Хмельницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій областях. Тим часом, як у Вінницькій, Київській, Львівській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській та Сумській областях є незначне його перевищення.

Показники захворювань демонструють, що понад половина хворих – школярі. З метою зменшення поширення захворювання в цих регіонах поступово впроваджують карантин та направляють дітей на дистанційне навчання. Детальніше про те, де вже школи закрили на карантин, – читайте тут.

Де ще в школах не ввели карантин

Тим часом регіони, в яких епідемічний поріг ще не досягнутий – це: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.

Там школярі ще переважно залишаються за партами. Щоправда, в деяких районах та громадах областей школи також перевели на дистанційне навчання. Як окремі класи Дніпровського, Криворізького, Павлоградського районів Дніпропетровської області (понад 2000 учнів) і 11 шкіл міста Чернігова.

З кінця січня 2025 року в Україні швидке зростання кількості хворих на грип та ГРВІ. Однак дані МОЗ демонструють, що вони нижчі за тогорічні.

Місцева влада стежити за ситуацією, і залежно від динаміки захворюваності може прийняти рішення про продовження або скасування карантинних обмежень.