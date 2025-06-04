У школах України з'являться кар'єрні радники

У школах України згодом мають з'явитися кар'єрні освітні радники. У Міністерстві освіти і науки вже працюють над упровадженням такої посади.

Про це під час брифінгу повідомив очільник Офісу впровадження НУШ Ігор Хворостяний, зазначає 24 Канал. Він також уточнив, з якими учнями мали б працювати такі радники.

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У школах України будуть кар'єрні радники

Хворостяний наголосив: робота школярів із такими фахівцями має розпочинатися щонайменше з базової школи і тривати до завершення навчання у закладі освіти.

Профорієнтаційна діяльність не може розпочинатися зі старшої школи. Вона передбачає цілий ряд речей, які допомагають учню чи учениці усвідомити свої сильні сторони, усвідомити свої зони розвитку, працювати для того, щоб уже в старшій профільній школі зробити вибір,

– уточнив він.

Керівник Офісу впровадження НУШ також зазначив, у 10 класі, після того, як втілять у життя реформу старшої школи, учні зможуть змінити обраний навчальний профіль. У цьому їх також супроводжуватимуть вищезгадані фахівці.

У МОН переконані, що запровадження посади кар'єрного освітнього радника є важливим кроком для якісної реалізації реформи старшої профільної школи та забезпечення свідомого вибору учнями свого освітнього та професійного шляху.

Попередньо радники відповідатимуть за питання профорієнтації, психологічне консультування та допомогу у визначенні кар'єрних цілей.