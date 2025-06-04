Об этом во время брифинга сообщил глава Офиса внедрения НУШ Игорь Хворостяный, отмечает 24 Канал. Он также уточнил, с какими учениками должны работать такие советники.

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В школах Украины будут карьерные советники

Хворостяный отметил: работа школьников с такими специалистами должна начинаться как минимум с базовой школы и продолжаться до завершения обучения в учебном заведении.

Профориентационная деятельность не может начинаться со старшей школы. Она предусматривает целый ряд вещей, которые помогают ученику или ученице осознать свои сильные стороны, осознать свои зоны развития, работать для того, чтобы уже в старшей профильной школе сделать выбор,

– уточнил он.

Руководитель Офиса внедрения НУШ также отметил, в 10 классе, после того, как воплотят в жизнь реформу старшей школы, ученики смогут изменить выбранный учебный профиль. В этом их также будут сопровождать вышеупомянутые специалисты.

В МОН убеждены, что введение должности карьерного образовательного советника является важным шагом для качественной реализации реформы старшей профильной школы и обеспечения сознательного выбора учениками своего образовательного и профессионального пути.

Предварительно советники будут отвечать за вопросы профориентации, психологическое консультирование и помощь в определении карьерных целей.