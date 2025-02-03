Забудьте про фразу "зачекай пару хвилин": як правильно говорити про час українською
- Використання слова "пара" для позначення часу є мовною помилкою, краще використовувати "кілька" або "декілька".
- Слово "пара" в українській мові є омонімом і використовується в інших значеннях, таких як "пара з гарячого чайника".
Ми навіть не помічаємо мовної помилки, коли кажемо "зачекай пару хвилин". Але слово "пара" для позначення часу геть не підходить.
Мовознавець Олександр Авраменко пояснює, чому форма "пару хвилин" є помилковою, пише 24 Канал.
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Чому не "пару хвилин"
Хоча вираз "за пару хвилин" міцно закріпився в розмовній мові, використання слова "пара" в контексті часу є поширеною помилкою.
Коли ми говоримо про час, то маємо на увазі саме невизначену кількість хвилин, а не конкретно дві, тому варто використати слово "кілька" або "декілька".
- Зачекай кілька хвилин, будь ласка.
- Я зателефоную тобі через кілька хвилин.
- Це займе всього декілька хвилин.
Слова "кілька" та "декілька" використовують для в позначення невеликої кількості – від 1 до 3. Якщо ж ви запізнитеся на 30 хвилин та більше, то краще скажіть – "буду за пів години".
Слово "пара" в українській мові омонім і позначає наступні речі:
- Пара – заняття для студентів в університеті;
- Пара – два однорідних предмети, що використовуються разом чи є комплектом (пара шкарпеток, пара сережок, пара взуття).
- Пара – як чоловік і жінка, які разом, подружжя.
- Пара – тандем людей, які працюють над чимось разом (пара танцюристів).
- Пара – вода у газоподібному стані.
Пара з гарячого чайника /Freepik
А ще маємо фразеологізми зі словом "пара":
На всіх парах / На повних парах мчати чи їхати – дуже швидко їхати, поспішати.
Додати пари – пришвидшитися.
Ні пари з вуст – мовчати, нічого не говорити.
Використовуйте слова правильно! Шануйте свою мову!