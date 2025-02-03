Забудьте о фразе "подожди пару минут": как правильно говорить о времени на украинском

Мы даже не замечаем речевой ошибки, когда говорим "подожди пару минут". Но слово "пара" для обозначения времени совершенно не подходит.

Языковед Александр Авраменко объясняет, почему форма "пару минут" является ошибочной, пишет 24 Канал.

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Почему не "пару минут"

Хотя выражение "пару минут" прочно закрепилось в разговорной речи, использование слова "пара" в контексте времени является распространенной ошибкой.

Когда мы говорим о времени, то имеем в виду именно неопределенное количество минут, а не конкретно две, поэтому стоит использовать слово "кілька" или "декілька".

Зачекай кілька хвилин , будь ласка.

, будь ласка. Я зателефоную тобі через кілька хвилин .

. Це займе всього декілька хвилин.

Слова "кілька" и "декілька" используют для обозначения небольшого количества – от 1 до 3. Если же вы опоздаете на 30 минут и более, то лучше скажите – "буду через полчаса".

Слово "пара" в украинском языке омоним и обозначает следующие вещи:

Пара – занятия для студентов в университете; Пара – два однородных предмета, что используются вместе или являются комплектом (пара носков, пара сережек, пара обуви). Пара – как мужчина и женщина, которые вместе, супруги. Пара – тандем людей, которые работают над чем-то вместе (пара танцоров). Пара – вода в газообразном состоянии.

Пара из горячего чайника /Freepik

А еще есть фразеологизмы со словом "пара":

На всех парах / На полных парах мчаться или ехать – очень быстро ехать, спешить.

Добавить пары – ускориться.

Ни пары с уст – молчать, ничего не говорить.

Используйте слова правильно! Уважайте свой язык!