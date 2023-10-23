Кількість текстів у програмі з української літератури треба скоротити: докази експертки

Сучасна програма з української мови і літератури у школах перанасичена. При цьому побудована досить консервативно.

Про це розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1" освітня експертка й співзасновниця ГО "Смарт освіта" Іванна Коберник. Вона каже, що зараз школярі можуть вивчати українську мову й літературу не лише за допомогою підручників.

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Чому кількість текстів у програмі з української літератури треба скоротити

У соцмережах зараз чимало популяризаторів української мови та літератури подають інформацію цікаво та дозовано. Експертка виокремила відео та дописи мовознавця Олександра Авраменка, одного із найкращих вчителів України Артура Пройдакова, популярного блогера та популяризатора солов'їної Андрія Шамановського. Вони також допомагають учням усвідомити цінність нашої мови та літератури.

Ми маємо рухатися в майбутнє з мовою, якою діти розмовляють у ХХІ столітті. І маємо відійти від історичного викладання української літератури,

– переконана Коберник.

Вона також вважає, що сучасна шкільна програма не спонукає дітей читати.

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У наш час учні не мають часу на усвідомлення прочитаного і формування власної думки, адже зайняті вивченням віршів і оглядовим вивченням героїв. Коберник не сумнівається у важливості цього, але діти не мають вчити все одразу й у такій кількості. Тож експертка переконана, що треба скоротити кількість творів у програмі з української літератури. Також варто позбутися поняття "оглядово".

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Роль літератури – мотивувати дитину прочитати, подумати, відрефлексувати, викласти свої думки письмово й усно,

– наголошує Коберник.

Все ж на сьогодні вчителі мають академічну самостійність і можуть підлаштовувати програму під потреби учнів.