Об этом рассказала в эфире "Завтрака с 1+1" образовательная эксперт и соучредительница ОО "Смарт образование" Иванна Коберник. Она говорит, что сейчас школьники могут учить украинский язык и литературу не только с помощью учебников.

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Почему количество текстов в программе по украинской литературе нужно сократить

В соцсетях сейчас многие популяризаторы украинского языка и литературы представляют информацию интересно и дозированно. Эксперт выделила видео и сообщения языковеда Александра Авраменко, одного из лучших учителей Украины Артура Пройдакова, популярного блоггера и популяризатора соловьиной Андрея Шамановского. Они также помогают учащимся осознать ценность нашего языка и литературы.

Мы должны двигаться в будущее с языком, на котором дети говорят в XXI веке. И должны отойти от исторического преподавания украинской литературы,

– убеждена Коберник.

Она также считает, что современная школьная программа не побуждает детей читать.

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В настоящее время ученики не имеют времени на осознание прочитанного и формирование собственного мнения, ведь заняты изучением стихов и обзорным изучением героев. Коберник не сомневается в важности этого, но дети не должны учить все сразу и в таком количестве. Поэтому эксперт убеждена, что нужно сократить количество произведений в программе по украинской литературе. Также следует избавиться от понятия "обзорно".

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Роль литературы – мотивировать ребенка прочесть, подумать, отрефлексировать, изложить свои мысли письменно и устно,

– подчеркивает Коберник.

Все же сегодня учителя обладают академической самостоятельностью и могут подстраивать программу под нужды учеников.