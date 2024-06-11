У МОН розповіли, скільки учнів має вчитися у першому класі з 1 вересня

З 1 вересня 2024 року максимальна наповнюваність початкових класів може становити не більше ніж 24 учні. Це правило стосується як державних, так і комунальнихшкіл.

У 2024/2025 році цю норму поширять на всі перші класи, які навчатимуться в очному або змішаному форматах. Для решти класів максимальна наповнюваність залишається 30 учнів.

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Скільки учнів має вчитися у першому класі

Наповнюваність класів, які вчаться дистанційно, може бути більшою ніж 24 учні (для перших класів) та більшою ніж 30 учнів (для інших класів). Ця норма чинна під час дії воєнного стану.

Норма закону покликана полегшити взаємодію вчителів і учнів та зробити освітній процес ефективним через зменшення кількості дітей у класі. Педагоги зможуть приділити більше уваги кожному учню / учениці та вибудувати ліпший звʼязок з ними,

– кажуть у МОН.

Як класи ділитимуть на групи

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Поділ класу у школі на групи для вивчення окремих предметів здійснюють за наявності певної кількості учнів. Наприклад, для вивчення української мови у класі має бути більше ніж 27 учнів.

Отже, клас із 24 учнями не ділиться на групи для вивчення цього навчального предмета (крім закладів із навчанням болгарською, кримськотатарською, польською, словацькою, румунською та угорською мовами).