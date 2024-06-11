В 2024/2025 году эту норму распространят на все первые классы, которые будут учиться в очном или смешанном форматах. Для остальных классов максимальная наполняемость остается 30 учеников.

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Сколько учеников должно учиться в первом классе

Наполняемость классов, которые учатся дистанционно, может быть больше чем 24 ученика (для первых классов) и больше чем 30 учеников (для других классов). Эта норма действует во время действия военного положения.

Норма закона призвана облегчить взаимодействие учителей и учеников и сделать образовательный процесс эффективным из-за уменьшения количества детей в классе. Педагоги смогут уделить больше внимания каждому ученику / ученице и выстроить лучшую связь с ними,

– говорят в МОН.

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Как классы будут делить на группы

Разделение класса в школе на группы для изучения отдельных предметов осуществляют при наличии определенного количества учеников. Например, для изучения украинского языка в классе должно быть более 27 учеников.

Итак, класс с 24 учениками не делится на группы для изучения этого учебного предмета (кроме заведений с обучением на болгарском, крымскотатарском, польском, словацком, румынском и венгерском языках).