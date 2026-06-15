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Освіта Освіта в Україні Майже 10 закладів освіти зазнали руйнувань внаслідок атаки росіян по Києву
15 червня, 14:35
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Майже 10 закладів освіти зазнали руйнувань внаслідок атаки росіян по Києву

Марія Волошин

Росіяни вкотре масово атакували українську столицю. Черговий удар ворога припав на ніч 15 червня.

Внаслідок ударів є руйнування і освітньої інфраструктури. Деталі повідомив заступник голови Київський міський державній адміністрації (КМДА) Валентин Мондриївський у фейсбуці

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Які наслідки атаки?

Чиновник повідомив, що у Києві руйнувань зазнали 9 закладів освіти у п'яти районах. Мовиться про 4 дитячі садки та 5 шкіл і ліцеїв.

Пошкоджено вікна, двері, фасади, вхідні групи, в окремих закладах – актові зали та скляне покриття. Наразі триває обстеження будівель і фіксація всіх пошкоджень,
 – зазначив Мондриївський. 

І додав, що навіть після таких ночей освітяни виходять на роботу, керівники закладів оцінюють масштаби руйнувань, а районні служби організовують ліквідацію наслідків, щоб діти могли повернутися у безпечний освітній простір.

До теми Росіяни пошкодили понад 10 закладів освіти у Києві за останню ніч

Які були наслідки попередніх атак?

  • У ніч на 2 червня ворог також масовано обстріляв Київ.
  • Тоді у трьох районах столиці були пошкоджені, зокрема, 11 закладів освіти. 

  • За попередніми даними, це були 5 дитсадків, 4 школи, 1 профтех та 1 коледж у Подільському, Солом'янському та Святошинському районах.

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