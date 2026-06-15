Майже 10 закладів освіти зазнали руйнувань внаслідок атаки росіян по Києву
Росіяни вкотре масово атакували українську столицю. Черговий удар ворога припав на ніч 15 червня.
Внаслідок ударів є руйнування і освітньої інфраструктури. Деталі повідомив заступник голови Київський міський державній адміністрації (КМДА) Валентин Мондриївський у фейсбуці.
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Які наслідки атаки?
Чиновник повідомив, що у Києві руйнувань зазнали 9 закладів освіти у п'яти районах. Мовиться про 4 дитячі садки та 5 шкіл і ліцеїв.
Пошкоджено вікна, двері, фасади, вхідні групи, в окремих закладах – актові зали та скляне покриття. Наразі триває обстеження будівель і фіксація всіх пошкоджень,
– зазначив Мондриївський.
І додав, що навіть після таких ночей освітяни виходять на роботу, керівники закладів оцінюють масштаби руйнувань, а районні служби організовують ліквідацію наслідків, щоб діти могли повернутися у безпечний освітній простір.
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Які були наслідки попередніх атак?
- У ніч на 2 червня ворог також масовано обстріляв Київ.
- Тоді у трьох районах столиці були пошкоджені, зокрема, 11 закладів освіти.
За попередніми даними, це були 5 дитсадків, 4 школи, 1 профтех та 1 коледж у Подільському, Солом'янському та Святошинському районах.