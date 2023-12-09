У київському виші відкрили Галерею пам'яті Героїв

У Київському університеті імені Бориса Грінченка відкрили Галерею пам'яті. Мета цієї ідеї – вшанувати студентів та викладачів вишу, які загинули на фронті за Україну.

На сьогодні воює на фронті 39 студентів і викладачів Університету Грінченка. 13 грінченківців загинули за Україну.

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В Університеті Грінченка відкрили Галерею пам'яті

Так, у виші відкрили Галерею пам'яті, щоб віддати шану Героям, які загинули на полі бою, захищаючи Батьківщину, заявив проректор Університету Грінченка Олександр Турунцев.

І додав, що з перших днів війни чимало студентів і працівників вишу вступили до лав ЗСУ й зараз перебувають у гарячих точках. При цьому виявляють небачений героїзм.

До Дня Збройних Сил України грінченківська спільнота також організувала благодійний аукціон творів мистецтва, виготовлених викладачами та студентами. На ньому вже зібрали понад 140 тисяч гривень для допомоги ЗСУ. Аукціон ще триває.

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