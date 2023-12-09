На сегодняшний день воюет на фронте 39 студентов и преподавателей Университета Гринченко. 13 гринченковцев погибли за Украину.
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В Университете Гринченко открыли Галерею памяти
Так, в вузе открыли Галерею памяти, чтобы отдать почтение Героям, погибшим на поле боя, защищая Родину, заявил проректор Университета Гринченко Александр Турунцев.
И добавил, что с первых дней войны многие студенты и работники вуза вступили в ряды ВСУ и сейчас находятся в горячих точках. При этом выявляют невиданный героизм.
Ко Дню Вооруженных Сил Украины греченковское сообщество также организовало благотворительный аукцион произведений искусства, изготовленных преподавателями и студентами. На нем уже собрали более 140 тысяч гривен для помощи ВСУ. Аукцион еще продолжается.
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Необычное украинское издание нашли на Волыни
- В окрестностях Луцка в поле нашли уникальное издание, спрятанное в гильзу.
- Она была с национальной символикой и украинскими печатными изданиями.
- Так, Волынский краеведческий музей получил еще один интересный артефакт.
- На уничтоженной бумаге – Тризуб, журнал "Орленок", фрагменты страниц из книги об истории Украины.