На сегодняшний день воюет на фронте 39 студентов и преподавателей Университета Гринченко. 13 гринченковцев погибли за Украину.

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В Университете Гринченко открыли Галерею памяти

Так, в вузе открыли Галерею памяти, чтобы отдать почтение Героям, погибшим на поле боя, защищая Родину, заявил проректор Университета Гринченко Александр Турунцев.

И добавил, что с первых дней войны многие студенты и работники вуза вступили в ряды ВСУ и сейчас находятся в горячих точках. При этом выявляют невиданный героизм.

Ко Дню Вооруженных Сил Украины греченковское сообщество также организовало благотворительный аукцион произведений искусства, изготовленных преподавателями и студентами. На нем уже собрали более 140 тысяч гривен для помощи ВСУ. Аукцион еще продолжается.

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