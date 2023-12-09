Артиллерийская гильза была с национальной символикой и украинскими печатными изданиями. Артефакт пополнил местный музей.

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Необычное украинское издание с трезубцем нашли на Волыни

Так, Волынский краеведческий музей получил еще один интересный артефакт. Он стал доказательством того, как переменные оккупационные режимы вели борьбу с украинской идентичностью.

На уничтоженной временем бумаге все же узнаем герб – Тризуб, журнал "Орленок", фрагменты страниц из книги об истории Украины,

– написали в музее о ценной находке.

Содержимое гильзы было герметично закрыто специально изготовленной пробкой.

Тот, кто ее закопал ради своей безопасности, мог все уничтожить, но очевидно, намеревался сохранить украинское слово для себя и потомков, верил, что Украина снова появится,

– отмечают в музее.