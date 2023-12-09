Артиллерийская гильза была с национальной символикой и украинскими печатными изданиями. Артефакт пополнил местный музей.
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Необычное украинское издание с трезубцем нашли на Волыни
Так, Волынский краеведческий музей получил еще один интересный артефакт. Он стал доказательством того, как переменные оккупационные режимы вели борьбу с украинской идентичностью.
На уничтоженной временем бумаге все же узнаем герб – Тризуб, журнал "Орленок", фрагменты страниц из книги об истории Украины,
– написали в музее о ценной находке.
Содержимое гильзы было герметично закрыто специально изготовленной пробкой.
Тот, кто ее закопал ради своей безопасности, мог все уничтожить, но очевидно, намеревался сохранить украинское слово для себя и потомков, верил, что Украина снова появится,
– отмечают в музее.
- Раньше мы тоже писали о том, как большевики "репрессировали" Святого Николая, и существовал ли в украинской культуре Дед Мороз.
- Об этом читайте по ссылке.