Артилерійська гільза була з національною символікою та українськими друкованими виданнями. Артефакт поповнив місцевий музей.

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Незвичне українське видання з тризубом знайшли на Волині

Так, Волинський краєзнавчий музей отримав у надбання ще один цікавий артефакт. Він став доказом того, як змінні окупаційні режими вели боротьбу з українською ідентичністю.

На понищеному часом папері все ж таки впізнаємо герб – Тризуб, часопис "Орленя", фрагменти сторінок із книги про історію України,

– написали у музеї про цінну знахідку.

Вміст гільзи був герметично закритий спеціально виготовленим корком.

Той, хто її закопав заради своєї безпеки, міг усе знищити, але вочевидь, мав намір зберегти українське слово для себе і нащадків, вірив, що Україна знову постане,

– наголошують у музеї.