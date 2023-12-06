Вони міцно тримають оборону навіть у найскладніших умовах. Тому сьогодні кожен українець вдячний їм за цей подвиг.

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Як правильно українською назвати посаду Валерія Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив: "Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером".

І так: саме Головнокомандувач – а не Головнокомандуючий, зазначає Освіта 24.

Зверніть увагу! Сучасній українській мові активні дієприкметники теперішнього часу взагалі не притаманні. Тобто дієприкметники, що закінчуються на -ачий, -ячий, учий, -ючий.

До речі, пам'ятайте, що посаду він займає чи обіймає, а не "обнімає".

Також майте на увазі: ви вітаєте, зокрема, сьогодні, зі святом наших захисників, а не "защитніків".

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