Головнокомандувач Збройних Сил подякував усім, хто робить свою важку роботу.

Дивіться також Пішли на війну, бо не могли вчинити по-іншому: історії захисників з 24 Каналу

Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога. Саме ви, не зважаючи на звання та посади, стоїте за майбутнє наших дітей. Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку,

– зазначив Залужний.

Також додав, що гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних Сил і сказав, що Україна не здається завдяки військовим.

"Країна відзначає Вашу незламність"

Своєю чергою Умєров зауважив, що сьогодні вся країна відзначає вашу звитягу, Вашу силу, Вашу незламність!

Ви йдете вперед, змітаючи ворога та ведете нас за собою. Ви стали символом воєнної доблесті та незламності для всього світу! На ваших плечах тримається кожен наш окоп, кожна наша еспешка, кожна наша посадка, – зазначив міністр оборонного відомства.

Очільник Міноборони також зауважив, що команда відомства працює 24 на 7 для здобуття нашої Перемоги.

"Ваш клич йде перед вами. Це останнє, що чує ворог, перед тим, як ви звільняєте українські землі", – наголосив Умєров.

Довідка. День Збройних сил України був встановлений постановою парламенту в 1993 році. Відзначається щорічно 6 грудня – в день ухвалення 1991 року Закону України "Про Збройні сили України".