Они крепко держат оборону даже в самых сложных условиях. Поэтому сегодня каждый украинец благодарен им за этот подвиг.
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Как правильно на украинском назвать должность Валерия Залужного
Главнокомандующий (укр. Головнокомандувач) ВСУ Валерий Залужный подчеркнул: "Склоняю голову перед вашим подвигом! Перед каждым солдатом, сержантом и офицером"
И так: именно "Головнокомандувач – а не Головнокомандуючий" (укр.), отмечает Образование 24.
Кстати, помните, что должность он укр. "займає чи обіймає, а не обнімає".
Также имейте в виду: вы поздравляете, в частности, сегодня, с праздником наших "захисників, а не защитніків" (укр.).