Українською буде не "клюква": як назвати цю ягоду правильно
- Українською ягода "клюква" має свою назву.
- У більшості слов'янських мов назва ягоди пов'язана з журавлем, а англійською вона відома як "cranberry".
Цю ягоду ми часто бачили лише у сушеному вигляді. А ще не використовували її українську назву.
У кожної з ягід є свій український відповідник назви. 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" розповідає, як називати ягоду "клюкву" та чому.
Дивіться також Як українською перекладається слово можжевельник: що це за рослина
Як назвати "клюкву" українською
Якщо ви полюбляєте "клюкву" у свіжому чи сушенім вигляді, то маєте знати і українську назву ягоди. А у нашій мові вона звучить як – журавлина. Можна ще зустріти місцеві назви – журавлика, жаровиця.
Ймовірно, назва виникла унаслідок скорочення словосполуки журавлина ягода – бо росте на болотах де водяться журавлі. А ще, сам вигляд рослини нагадує журавля – під вагою квітки і ягоди журавлини нахиляються, нагадуючи нахилену шию журавля.
У більшості слов'янських мов, ягода має назву пов'язану із журавлем:
- білоруською – журавіна,
- польською – żurawina,
- словацькою – žóravin,
- чеською – žoravina, žeravina,
- велико-лужанська – žorawa.
Ба більше, англійською рослина називається cranberry: berry – "ягода", crane – "журавель".
Ця рослина є реліктом льодовикового періоду. Росте журавлина у заболочених соснових та мішаних лісах. З тонкими, сланкими стеблами, рожевими квітами та темно-червоною ягодою.
Ця рослина – також гарний медонос. Ягоди можна збирати з дикорослих рослин та культивованих, які використовують на плантаціях.
Промисловий збір журавлини / Вікіпедія
Раніше ця ягода вважалась жіночою рослиною. В Україні її приносили вагітній у подарунок для доброго виношування плоду. А ще ягоди мають багато корисних вітамінів та мінералів і мають цілющі властивості.
Користь журавлини: дивіться відео
Говоріть українською та дізнавайтеся назви рослин і ягід, як, наприклад, українською буде "можжевельнік".