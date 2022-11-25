Книга року ВВС – 2022: які видання потрапили до коротких списків премії

25 листопада 2022 , 10:51
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Джерело:

BBC Україна

У 2022 році в Україні, попри повномасштабну війну, таки визначатимуть книгу року. У BBC Україна оприлюднили короткі списки премії.

Журі літературної премії "Книга року BBC" оголосило короткі списки номінантів. Їх обирали серед тих 38 фіналістів, які увійшли у довгі списки.

Читайте Книга року ВВС – 2022: які видання потрапили до списків літературної премії

Хто став фіналістом премії у 2022 році 

У 2022 році фіналістами премії стали 15 видань у трьох номінаціях.

Номінація "Книга року ВВС – 2022":

  • Ірена Карпа "Тільки нікому про це не кажи";

  • Сергій Карюк "Ферія. 13 андалуських днів і ночей";

  • Марина Манченко "Гіркі апельсини";

  • Галина Петросаняк "Вілла Анемона";

  • Андрій Сем'янків "Танці з кістками. Медичний трилер".


Книга року ВВС – 2022: короткі списки / фото: ВВС

Номінація "Дитяча Книга року ВВС – 2022":

  • Андрій Бачинський "Примари Чорної діброви";

  • Катерина Єгорушкін "Мої вимушені канікули";

  • Інна Ковалишена "Крута історія України. Від динозаврів до сьогодні";

  • Грася Олійко "Сукня для Марусі";

  • Уляна Чуба "Матуся-немовля, або жахливе чудо перед Різдвом".

Книга року ВВС – 2022: короткі списки / фото: ВВС

Номінація "Книга року ВВС – Есеїстика-2022":

  • Ярослав Грицак "Подолати минуле: Глобальна історія України";

  • Павло Казарін "Дикий Захід Східної Європи";

  • Андрій Любка "Щось зі мною не так";

  • Ірина Магдиш "Ар-нуво. Стилі українського мистецтва ХХ – го століття";

  • Олена Шульга "Наші. Інженерна історія України".

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Книга року ВВС – 2022: короткі списки / фото: ВВС

Як відбирали книги 

Відбирало книги журі конкурсу. Цього року до його складу увійшли:

  • Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія";
  • Вадим Карп'як, телеведучий;
  • Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР;
  • Віталій Чепинога, блогер;
  • Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна.

Зверніть увагу! Фінал конкурсу Книга року ВВС відбудеться у грудні 2022 року. Переможець у кожній номінації отримає премію – 1000 доларів.

Хто переміг у 2021 році

  • Переможцем у номінації Книга року BBC – 2021 став Артем Чех з романом "Хто ти такий?".
  • Премію у номінації "Книга року ВВС – Есеїстика – 2021" здобула книга "Про що писати?" Андрія Содомори.
  • У номінації "Дитяча книга року BBC – 2021" перемогла книга "Союз радянських речей" Петра Яценка.
  • Перемогу у конкурсі читацьких рецензій "Читач року – 2021" здобула Людмила Даниленко за рецензію на збірку оповідань Сергія Осоки "Три лини для Марії".
  • У 2021 році до довгого списку потрапило 39 видань.
Автор: Марія Волошин