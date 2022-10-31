Книга року ВВС – 2022: які видання потрапили до списків літературної премії
31 жовтня 2022 , 14:28Читать новость на русском
Джерело:BBC Україна
У 2022 році в Україні, попри повномасштабну війну, також визначатимуть книгу року. У BBC Україна оприлюднили довгі списки премії.
Переможець премії Книга року – 2022 отримає чималу винагороду. Українське журі обиратиме видання у трьох категоріях.
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Які видання потрапили до номінації Книга року – 2022
До цьогорічного списку потрапили 38 видань у трьох категоріях:
- "Книга року";
- "Есеїстика";
- "Дитяча Книга року".
До номінації "Книга року ВВС – 2022" потрапили 14 видань:
- Анна Бугаєва. "Усе буде Париж!" (Золотоноша: Видавництво "Раіни");
- Руслан Горовий. "Поіменник". (Київ: "ТаТиШо!", "Люта справа");
- Сергій Демчук. "Острів Джа". (Київ: "Темпора");
- Наталія Довгопол. "Знайти країну амазонок". (Харків: "Віват")
- Ірена Карпа. "Тільки нікому про це не кажи". (Київ: "Книголав");
- Сергій Карюк. "Ферія. 13 андалуських днів і ночей". (Київ: "Гамазин");
- Богдан Коломійчук. "300 миль на схід". (Львів: "Видавництво Старого Лева");
- Христина Коціра. "Яблука Єви". (Харків: "Клуб сімейного дозвілля");
- Ярослава Литвин. "Не мій дім. (Харків: ВД "Фабула");
- Марина Манченко. "Гіркі апельсини". (Київ: "Темпора");
- Анна Морозова. "Четвертий помічник святого Христофора". (Київ: "Саміт-книга");
- Галина Петросаняк. "Вілла Анемона". (Чернівці: "Книги – XXI");
- Андрій Сем'янків. "Танці з кістками. Медичний трилер". (Київ: "Віхола")
- Олександр Терещенко. "Життя після 16:30. Сім років потому". (Київ: "ДІПА").
До номінації "Дитяча Книга року ВВС – 2022" увійшли 13 видань:
- Володимир Аренєв. "Скарбничка історій". (Львів: "Видавництво Старого Лева");
- Андрій Бачинський. "Примари Чорної діброви". (Львів: "Видавництво Старого Лева");
- Катерина Єгорушкіна. "Мої вимушені канікули". (Харків: "Віват");
- Дмитро Журавель. "Нікому ані слова, або Як розлюбити абрикоси". (Харків: "АССА");
- Соня Зелена. "Мікробам не читати! Книжка про вакцини". (Київ: Yakaboo Publishing);
- Інна Ковалишена. "Крута історія України. Від динозаврів до сьогодні". (Київ: "Моя книжкова полиця");
- Василь Карп'юк. "Олекса Довбуш. Лігво Арідника". (Брустурів : "Дискурсус");
- Валентина Кирилова. "Коні та портрет мого дядька". (Київ: "Моя книжкова полиця");
- Грася Олійко. "Сукня для Марусі". (Київ: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га");
- Світлана Ройз. "Ключі сили". (Львів: Видавництво Старого Лева);
- Наталія Смирнова. "Крим Керіма". (Київ: "Портал");
- Уляна Чуба. "Матуся-немовля, або жахливе чудо перед Різдвом". (Київ: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га");
- Ніна Ягоджинська. "Квест: знайди "Енеїду". (Київ: "Наш формат").
До довгого списку у категорії року "ВВС-Есеїстика – 2022" увійшли 11 видань:
- Іван Вербицький. "Пригоди найпопулярнішої гри". (Київ: "Темпора");
- Рустам Гаджієв. "Лінгвістика на карті світу". (Київ: "Віхола");
- Ярослав Грицак. "Подолати минуле: Глобальна історія України". (Київ: "Портал");
- Павло Казарін. "Дикий Захід Східної Європи". (Харків: "Віват");
- Ольга Карі. "Хрестик, або дуже кривава книжка". (Київ: Creative Women Publishing);
- Андрій Любка. "Щось зі мною не так". (Чернівці: "Меридіан Черновіц");
- Ірина Магдиш. "Ар-нуво. Стилі українського мистецтва ХХ століття". (Київ: Портал);
- Марта Мольфар, Андрій Достлєв. "Українці XYZ: звички, смаки, побут". (Київ: "Майстер книг");
- Ірина Славінська. "Майже доросла. Книжка для дівчат і про дівчат". (Харків: "Віват");
- Іван Черненко. "Сміх у кінці тунелю". (Київ: "Віхола");
- Олена Шульга. Наші. "Інженерна історія України". (Київ: "Моя книжкова полиця");
А журі хто?
До складу журі, яке обиратиме книги із категорій, увійшли:
- Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія";
- Вадим Карп'як, телеведучий;
- Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР;
- Віталій Чепинога, блогер;
- Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна.
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Хто переміг у 2021 році
- Переможцем у номінації Книга року BBC – 2021 став Артем Чех з романом "Хто ти такий?".
- Премію у номінації "Книга року ВВС – Есеїстика – 2021" здобула книга "Про що писати?" Андрія Содомори.
- У номінації "Дитяча книга року BBC – 2021" перемогла книга "Союз радянських речей" Петра Яценка.
- Перемогу у конкурсі читацьких рецензій "Читач року – 2021" здобула Людмила Даниленко за рецензію на збірку оповідань Сергія Осоки "Три лини для Марії".
- У 2021 році до довгого списку потрапило 39 видань.