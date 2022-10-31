Книга року ВВС – 2022: які видання потрапили до списків літературної премії

31 жовтня 2022 , 14:28
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Джерело:

BBC Україна

У 2022 році в Україні, попри повномасштабну війну, також визначатимуть книгу року. У BBC Україна оприлюднили довгі списки премії.

Переможець премії Книга року – 2022 отримає чималу винагороду. Українське журі обиратиме видання у трьох категоріях. 

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Які видання потрапили до номінації Книга року – 2022 

До цьогорічного списку потрапили 38 видань у трьох категоріях:

  • "Книга року";
  • "Есеїстика";
  • "Дитяча Книга року".

До номінації "Книга року ВВС – 2022" потрапили 14 видань:

  • Анна Бугаєва. "Усе буде Париж!" (Золотоноша: Видавництво "Раіни");
  • Руслан Горовий. "Поіменник". (Київ: "ТаТиШо!", "Люта справа");
  • Сергій Демчук. "Острів Джа". (Київ: "Темпора");
  • Наталія Довгопол. "Знайти країну амазонок". (Харків: "Віват")
  • Ірена Карпа. "Тільки нікому про це не кажи". (Київ: "Книголав");
  • Сергій Карюк. "Ферія. 13 андалуських днів і ночей". (Київ: "Гамазин");
  • Богдан Коломійчук. "300 миль на схід". (Львів: "Видавництво Старого Лева");
  • Христина Коціра. "Яблука Єви". (Харків: "Клуб сімейного дозвілля");
  • Ярослава Литвин. "Не мій дім. (Харків: ВД "Фабула");
  • Марина Манченко. "Гіркі апельсини". (Київ: "Темпора");
  • Анна Морозова. "Четвертий помічник святого Христофора". (Київ: "Саміт-книга");
  • Галина Петросаняк. "Вілла Анемона". (Чернівці: "Книги – XXI");
  • Андрій Сем'янків. "Танці з кістками. Медичний трилер". (Київ: "Віхола")
  • Олександр Терещенко. "Життя після 16:30. Сім років потому". (Київ: "ДІПА").

До номінації "Дитяча Книга року ВВС – 2022" увійшли 13 видань:

  • Володимир Аренєв. "Скарбничка історій". (Львів: "Видавництво Старого Лева");
  • Андрій Бачинський. "Примари Чорної діброви". (Львів: "Видавництво Старого Лева");
  • Катерина Єгорушкіна. "Мої вимушені канікули". (Харків: "Віват");
  • Дмитро Журавель. "Нікому ані слова, або Як розлюбити абрикоси". (Харків: "АССА");
  • Соня Зелена. "Мікробам не читати! Книжка про вакцини". (Київ: Yakaboo Publishing);
  • Інна Ковалишена. "Крута історія України. Від динозаврів до сьогодні". (Київ: "Моя книжкова полиця");
  • Василь Карп'юк. "Олекса Довбуш. Лігво Арідника". (Брустурів : "Дискурсус");
  • Валентина Кирилова. "Коні та портрет мого дядька". (Київ: "Моя книжкова полиця");
  • Грася Олійко. "Сукня для Марусі". (Київ: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га");
  • Світлана Ройз. "Ключі сили". (Львів: Видавництво Старого Лева);
  • Наталія Смирнова. "Крим Керіма". (Київ: "Портал");
  • Уляна Чуба. "Матуся-немовля, або жахливе чудо перед Різдвом". (Київ: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га");
  • Ніна Ягоджинська. "Квест: знайди "Енеїду". (Київ: "Наш формат"). 

До довгого списку у категорії року "ВВС-Есеїстика – 2022" увійшли 11 видань:

  • Іван Вербицький. "Пригоди найпопулярнішої гри". (Київ: "Темпора");
  • Рустам Гаджієв. "Лінгвістика на карті світу". (Київ: "Віхола");
  • Ярослав Грицак. "Подолати минуле: Глобальна історія України". (Київ: "Портал");
  • Павло Казарін. "Дикий Захід Східної Європи". (Харків: "Віват");
  • Ольга Карі. "Хрестик, або дуже кривава книжка". (Київ: Creative Women Publishing);
  • Андрій Любка. "Щось зі мною не так". (Чернівці: "Меридіан Черновіц");
  • Ірина Магдиш. "Ар-нуво. Стилі українського мистецтва ХХ століття". (Київ: Портал);
  • Марта Мольфар, Андрій Достлєв. "Українці XYZ: звички, смаки, побут". (Київ: "Майстер книг");
  • Ірина Славінська. "Майже доросла. Книжка для дівчат і про дівчат". (Харків: "Віват");
  • Іван Черненко. "Сміх у кінці тунелю". (Київ: "Віхола");
  • Олена Шульга. Наші. "Інженерна історія України". (Київ: "Моя книжкова полиця");

А журі хто?

До складу журі, яке обиратиме книги із категорій, увійшли:

  • Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія";
  • Вадим Карп'як, телеведучий;
  • Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР;
  • Віталій Чепинога, блогер;
  • Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна.
Фінал конкурсу відбудеться у грудні 2022 року. Переможці у кожній номінації отримають премію – 1 000 фунтів.

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Хто переміг у 2021 році 

  • Переможцем у номінації Книга року BBC – 2021 став Артем Чех з романом "Хто ти такий?".
  • Премію у номінації "Книга року ВВС – Есеїстика – 2021" здобула книга "Про що писати?" Андрія Содомори.
  • У номінації "Дитяча книга року BBC – 2021" перемогла книга "Союз радянських речей" Петра Яценка.
  • Перемогу у конкурсі читацьких рецензій "Читач року – 2021" здобула Людмила Даниленко за рецензію на збірку оповідань Сергія Осоки "Три лини для Марії".
  • У 2021 році до довгого списку потрапило 39 видань.

Автор: Марія Волошин