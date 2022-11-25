"Бібліотека для всіх": в Україні створили безплатний додаток, який працює без інтернету

Через війну та проблеми зі світлом українські школярі часто мають обмежені можливості доступу до навчання. Зокрема, до необхідних книг і підручників.

Однак цю ситуацію щоразу намагаються виправити. Зокрема, в Україні створюють нові електронні додатки, які можуть працювати без інтернету.

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В Україні створили безкоштовний додаток, який працює без інтернету

Цього разу в Україні створили безкоштовний застосунок "Library for All" ("Бібліотека для всіх"). Він допоможе дітям продовжувати навчання незалежно від місця перебування. Що важливо, платформа цифрової бібліотеки також може працювати в автономному режимі.

Онлайн-бібліотека містить українськомовні книги для дітей початкової школи. Книги українською мовою охоплюють широкий спектр інтересів, щоб зацікавити кожну дитину і продовжувати виховувати любов до читання.

Наша колекція відбірних книг вже налічує 50 найменувань, які сприяють соціальному та емоційному навчанню дітей. І вона постійно зростає.

До слова, додаток створили за підтримки організації "Save the Children" та в партнерстві з Міністерством освіти та науки України.

Додаток доступний для безкоштовного завантаження за посиланням

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