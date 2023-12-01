В Україні відбудеться Національний тиждень читання: чому варто долучитися
Джерело:Читомо
Протягом 4 – 10 грудня в Україні відбудеться "Національний тиждень читання". Мета всеукраїнської інформаційно-просвітницької акції – консолідація суспільства навколо читання як життєвої стратегії.
У 2023 році гасло акції – "Бути своїми". В Українському інституті книги зазначили: воно означає зв'язок між поколіннями та демонструє силу єднання українців, згуртованих перед труднощами.
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В Україні відбудеться Національний тиждень читання
Організатори також зазначають: вірять, що акція стане прекрасною можливістю нагадати всім українцям про важливість читання як доступної та корисної практики дозвілля, професійного розвитку і соціальної адаптації.
Якщо ви прагнете долучитися до акції, розмістіть допис про свої читацькі уподобання з хештегами #тижденьчитання2023 та #бутисвоїми.
Ви, зокрема, можете вказати:
- важливі для вас книги;
- історія про книжку, яка вас вразила;
- свої роздуми про важливість читання;
- заклик до знайомих долучитися до акції.
В Україні відбудеться Національний тиждень читання / Український інститут книги
Зауважимо, що такі тижні читання організовують у багатьох країнах світу. У Великій Британії – аж двічі. У Канаді він відбувається у квітні.
У США та Великій Британії тиждень читання фокусують на дитячому читанні.
В Україні цю традицію започаткували у 2021 з ініціативи УІК.