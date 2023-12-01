В 2023 году лозунг акции – "Быть своими". В Украинском институте книги отметили: оно означает связь между поколениями и демонстрирует силу единения украинцев, сплоченных перед трудностями.
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В Украине состоится Национальная неделя чтения
Организаторы также отмечают, что верят, что акция станет прекрасной возможностью напомнить всем украинцам о важности чтения как доступной и полезной практики досуга, профессионального развития и социальной адаптации.
Если вы хотите присоединиться к акции, разместите сообщение о своих читательских предпочтениях с хештегами #неделячитання2023 и #бутысвоими.
Вы, в частности, можете указать:
- важные для вас книги;
- история о поразившей вас книге;
- свои размышления о важности чтения;
- призыв к знакомым присоединиться к акции.
В Украине состоится Национальная неделя чтения / Украинский институт книги
Заметим, что подобные недели чтения организуют во многих странах мира. В Великобритании – дважды. В Канаде он проходит в апреле.
В США и Великобритании неделю чтение фокусируется на детском чтении.
В Украине эту традицию положили начало в 2021 году по инициативе УИК.