У 2023 році гасло акції – "Бути своїми". В Українському інституті книги зазначили: воно означає зв'язок між поколіннями та демонструє силу єднання українців, згуртованих перед труднощами.

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В Україні відбудеться Національний тиждень читання

Організатори також зазначають: вірять, що акція стане прекрасною можливістю нагадати всім українцям про важливість читання як доступної та корисної практики дозвілля, професійного розвитку і соціальної адаптації.

Якщо ви прагнете долучитися до акції, розмістіть допис про свої читацькі уподобання з хештегами #тижденьчитання2023 та #бутисвоїми.

Ви, зокрема, можете вказати:

важливі для вас книги;

історія про книжку, яка вас вразила;

свої роздуми про важливість читання;

заклик до знайомих долучитися до акції.



В Україні відбудеться Національний тиждень читання / Український інститут книги

Зауважимо, що такі тижні читання організовують у багатьох країнах світу. У Великій Британії – аж двічі. У Канаді він відбувається у квітні.

У США та Великій Британії тиждень читання фокусують на дитячому читанні.

В Україні цю традицію започаткували у 2021 з ініціативи УІК.