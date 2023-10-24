В університеті Шевченка заборонили російські джерела та вивчення російської і білоруської мов

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка заборонили використання російських джерел інформації. Також у виші закрили програми з вивчення російської та білоруської мов.

Ректор вишу Володимир Бугров розповів, що ці програми в Інституті філології закрили ще торік. І наголосив, що це емоційний крок, але правильний.

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В університеті Шевченка заборонили російські джерела та мову

Ректор при цьому повідомив, що історичні джерела російською мовою все ж таки використовуються. Але більшість технічної літератури замінили на англомовні джерела.

Бугров переконаний, що російську літературу в Україні мають вивчати, але під наглядом фахівця.

В університеті чи в декількох має вивчатися російська література, але під наглядом викладача-дослідника, який може пояснити як від Достоєвського дійшли до Захара Прилєпіна, як від російських філософів "Срібної доби", які були гуманістами, дійшли до Дугіна з його людиноненависницькою ідеологією. Має бути критичний аналіз,

– заявив ректор універистету Шевченка.

При цьому, на його думку, русистика повинна стати спеціальною дисципліною, як свого часу в США совєтологія.

Ми повинні формувати цю русистику спеціального ґатунку, тому що ми маємо розуміти, що може бути через 5 чи 10 років, хто там є лідерами, з ким далі працювати,

– заявив він.

Бугров також вважає, що держава мала б набагато раніше звернути увагу на програму підтримки українського книговидання.

Потрібно не лише забороняти російську книгу, але потрібно робити це розумно, заміщуючи на те місце англомовну книгу, та насамперед – україномовну,

– вважає ректор КНУ.

Нагадаємо: у Національному університеті "Києво-Могилянська академія" заборонили спілкуватися російською мовою.

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