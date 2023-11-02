У межах навчального року 2023 – 2024 школи можуть самостійно визначати графіки канікул для учнів. Міносвіти зафіксувало сталими лише дати початку та закінчення навчального року.

Все ж є рекомендовані графіки канікул для школярів, дати яких можуть також розробляти у кожному регіоні окремо. Чи дотримуватися їх, чи ні, вирішують навчальні заклади. Коли будуть канікули у школах України у 2024 році, розповідає Освіта 24.

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Коли канікули у школах у 2024 році

Цей навчальний рік в Україні стартував 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року. До слова, він триватиме на місяць довше, ніж зазвичай. Цей час передбачили для надолуження освітніх втрат, які можуть спричинити блекаути.

У межах навчального року 2023 – 2024 передбачили осінні, зимові та весняні канікули. Після закінчення навчального року учні традиційно підуть на літні канікули.

Що цікаво, у регіонах можуть не лише встановлювати власні дати канікул, а й визначати форму навчання. Але усе залежить від безпекової ситуації в області. Все ж Міносвіти України радило обирати очну форму навчання у школах, якщо безпекова ситуація дозволяє.

Графік канікул 2024 – дати

Зауважимо, що осінні канікули у 2023 році тривають здебільшого тиждень. Зазвичай учні відпочивали протягом 23 – 29 жовтня або пішли на відпочинок 30 жовтня і повернуться на навчання 5 листопада.

зимові канікули – з 23 грудня 2023 до 7 січня 2024 року;

весняні канікули – з 25 до 31 березня 2024 року;

літні канікули – з 29 червня до 31 серпня 2024 року.

У Києві також передбачили додаткові тижневі канікули з 19 до 25 лютого 2024 року для учнів перших класів.

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