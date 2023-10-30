У межах цього навчального року навчальні заклади можуть самостійно встановлювати графіки відпочинку учнів. У яких регіонах осінні канікули у школах стартують саме 30 жовтня, розповідає Освіта 24.

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Де осінні канікули у школах стартували 30 жовтня

Учні восени у всіх регіонах України не вчаться здебільшого тиждень.

  • Київщина

З 30 жовтня по 5 листопада матимуть канікули учні 212 закладів області.

  • Львів і область

У Львові кожна школа має власний графік канікул. Частина навчальних закладів оголосила про канікули з 30 жовтня. Детальний графік читайте за посиланням.

У Львівській області з 30 жовтня відпочиватимуть учні 31% шкіл.

  • Харківщина

В окремих школах Харківщини осінні канікули стартують 30 жовтня.

  • Дніпро

Осінні канікули у школах міста стартують також 30 жовтня.

  • Одещина

У 164 школах Одеської області осінні канікули стартують 30 жовтня.

  • Черкаси

Учні у Черкасах відпочиватимуть з 30 жовтня до 5 листопада.

  • Житомирщина

На Житомирщині учні 147 закладів освіти відпочиватимуть від навчання з 30 жовтня.

  • Полтавщина

Осінні канікули у частині шкіл Полтавщини стартують 30 жовтня.

  • Чернівці і область

Частина учнів у Чернівцях не вчитиметься з 30 жовтня до 3 листопада.

На Буковині протягом 30 жовтня – 5 листопада відпочиватимуть школярі 134 навчальних закладів.

  • Тернопільщина

У 21 громаді Тернопільщини запланували осінні канікули з 30 жовтня.

  • Рівне і область

З 28 жовтня по 5 листопада відпочиватимуть учні у 96 школах Рівненщини.

  • Волинь

У школах Волинської області здебільшого осінні канікули розпочнуться 30 жовтня та триватимуть до 5 листопада.

  • Хмельницький

У школах Хмельницького старт осіннього відпочинку частини учнів запланували на 30 жовтня.

  • Кропивницький і Кіровоградщина

У частині шкіл області осінні канікули стартували 30 жовтня. Зокрема, і в Олександрії в усіх школах канікули розпочалися 30 жовтня. Однак у цьому місті діти відпочиватимуть не тиждень, а два – до 12 листопада включно.