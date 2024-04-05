Коли будуть літні канікули у школах України у 2024 році

Цей навчальний рік в Україні стартував 1 вересня 2023 року. Він триватиме до 28 червня 2024 року.

Відповідні дати визначило Міносвіти України. При цьому дозволило на місцях встановлювати графіки канікул учнів. Коли будуть літні канікули у школах України, розповідає Освіта 24.

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Коли розпочнуться літні канікули в Україні

Цього року МОН передбачило додатковий місяць для подолання освітніх прогалин через війну. Дати навчального року, до слова, визначили відповідно до постанови уряду від 28 липня 2023 року № 782.

Так, на місцях школи та місцева влада можуть самостійно визначати дати канікул та останнього дзвоника.

Останній дзвоник у школах України цьогоріч має відбутися здебільшого 31 травня.

А от літні канікули стартують з 29 червня та триватимуть до 31 серпня 2024 року.

Зауважимо, що протягом червня у школах ще може тривати атестація, компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат тощо.

Раніше ми також інформували, коли у школах України відбувалися весняні канікули. Дати по регіонах можна прочитати тут.