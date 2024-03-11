Коли будуть весняні канікули у школах Чернівців

Невдовзі у школах України розпочнуться весняні канікули. Однак не всі учні відпочиватимуть навесні.

Канікули будуть у тих школах, які не відпускали дітей на відпочинок протягом місяця взимку. Коли ж будуть весняні канікули у школах Буковини, читайте далі.

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Коли учні у Чернівцях підуть на весняні канікули

У межах цього навчального року школи можуть самостійно визначати дати канікул. У міськраді Чернівців вже визначили, коли учні у місті підуть відпочивати навесні.

Орієнтовно школярі відпочиватимуть наприкінці березня, зазначила очільниця управління комунікацій Чернівецької міськради Людмила Кушнір.

Вона також нагадала, що терміни шкільних канікул визначає кожна школа самостійно відповідно до рішення педагогічної ради.

У Чернівецькій громаді у більшості ліцеях та гімназіях діти підуть на весняні канікули 25 березня. Інша частина закладів матиме канікули з 23 березня,

– повідомила Кушнір.

Коли учні відпочивали взимку

У більшості ліцеїв і гімназій Чернівців зимові канікули стартували 23 та 25 грудня 2023 року.

Частина школярів відпочивала до 30 грудня 2023 року.

Більшість учнів у Чернівцях повернулася на навчання 8 січня 2024 року.