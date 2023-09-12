Коли школярі у Черкасах та Житомирі підуть на канікули у цьому навчальному році

У школах Черкас та Житомира запланували осінні, зимові та весняні канікули. На перший від навчання відпочинок учні підуть вже у кінці жовтня.

Заступниця міського голови Анастасія Чубіна назвала "Суспільному" дати канікулярних періодів черкаських школярів. Коли відпочиватимуть школярі у Черкасах та Житомирі, читайте далі.

Важливо Канікули можуть тривати довго: коли учні відпочиватимуть у навчальному році 2023 – 24

Коли канікули у школах Черкас

Восени учні у Черкасах відпочиватимуть упродовж 30 жовтня – 5 листопада.

Взимку канікули у школах міста запланували на період з 23 грудня до 7 січня.

Весняні канікули попередньо триватимуть протягом 25 – 31 березня.

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Коли відпочиватимуть учні у Житомирі

У Житомирі поки визначили орієнтовні дати канікул, повідомили міському департаменті освіти. Вони можуть змінюватися залежно від безпекової ситуації в країні, температурного режиму, ситуації зі світлом тощо.

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Так, попередньо школярі відпочиватимуть:

восени протягом 21 – 29 жовтня 2023 року;

взимку упродовж 23 грудня 2023 року – 14 січня 2024 року;

навесні з 23 до 31 березня 2024 року.

Навчальний рік у школах міста триватиме до 6 червня 2024 року.