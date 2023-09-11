Додатковий час передбачили для надолуження освітніх втрат, які можуть виникнути, зокрема, через блекаути. Коли ж в Україні закінчиться навчальний рік 2023 – 2024, підкаже 24 Канал.

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Коли в Україні закінчиться навчальний рік 2023 – 2024

Так, цей навчальний рік в Україні завершиться 28 червня 2024 року. За його організацію у конкретному регіоні відповідають на місцях. Навіть дати канікул у межах цього навчального року місцева влада та директори шкіл можуть встановлювати самостійно. Усе залежить від безпекової ситуації у кожній області. З тієї ж причини учні навчаються очно, онлайн чи у межах змішаної форми.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Коли шкільні канікули 2023 – 2024

У Міносвіти України недавно заявили, що міністерство визначає лише початок і кінець навчального року. За організацію освітнього процесу відповідає керівництво школи. У кожному регіоні також можуть самостійно визначати дати відпочинку школярів.