У жовтні відпочиватимуть не всі: коли осінні канікули у школах Буковини та Полтавщини

У більшості українських шкіл будуть осінні канікули у 2023 році. Однак є громади, які перенесли осінній відпочинок учнів на зиму.

Також, що важливо, графіки можуть різнитися навіть у межах одного міста. Коли будуть осінні канікули у школах Буковини та Полтавщини у 2023 році, читайте на Освіта 24.

Важливо Осінні канікули 2023 будуть не всюди: коли учні відпочиватимуть у різних регіонах України

Коли осінні канікули у школах Буковини

На Чернівеччині осінні канікули у школах стартують здебільшого 23 жовтня. Однак навчальні заклади мають свої графіки відпочинку учнів. У деяких школах канікул восени не буде. Їх перенесли на зиму, інформує Суспільне з посиланням на Чернівецьку ОВА.