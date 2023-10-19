Також, що важливо, графіки можуть різнитися навіть у межах одного міста. Коли будуть осінні канікули у школах Буковини та Полтавщини у 2023 році, читайте на Освіта 24.
Важливо Осінні канікули 2023 будуть не всюди: коли учні відпочиватимуть у різних регіонах України
Коли осінні канікули у школах Буковини
На Чернівеччині осінні канікули у школах стартують здебільшого 23 жовтня. Однак навчальні заклади мають свої графіки відпочинку учнів. У деяких школах канікул восени не буде. Їх перенесли на зиму, інформує Суспільне з посиланням на Чернівецьку ОВА.
Дати осінніх канікул можна запитати у школі або в управлінні освіти.
- Так, протягом 23 – 29 жовтня учні відпочиватимуть у 171 школі області.
- З 30 жовтня до 5 листопада осінні канікули будуть у 134 навчальних закладах.
В інших школах осінній відпочинок дітей триватиме у межах таких графіків:
- 28 жовтня – 2 листопада;
- 1 – 8 листопада;
- 6 – 12 листопада;
- 20 – 24 листопада.
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Коли осінні канікули у школах Полтавщини
Осінні канікули у школах Полтавщини також здебільшого стартують 23 жовтня і 30 жовтня. Діти відпочиватимуть тиждень.
Так, у 34 громадах області учні йдуть на канікули 23 жовтня, у 22 громадах – 30 жовтня, інформують у департаменті освіти і науки Полтавської ОВА. У 10 школах зараз тривають канікули.
Частина школярів відпочиватиме протягом 6 – 12 листопада та 21 – 26 листопада 2023 року. У кількох громадах Полтавщини осінні канікули перенесли на зиму.