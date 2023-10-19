Также, что немаловажно, графики могут различаться даже в пределах одного города. Когда будут осенние каникулы в школах Буковины и Полтавщины в 2023 году, читайте на Образование 24.

Важно Осенние каникулы 2023 года будут не везде: когда ученики будут отдыхать в разных регионах Украины

Когда осенние каникулы в школах Буковины

В Черновицкой области осенние каникулы в школах стартуют в основном 23 октября. Однако у учебных заведений есть свои графики отдыха учащихся. В некоторых школах каникул осенью не будет. Их перенесли на зиму, информирует Суспильное со ссылкой на Черновицкую ОВА.

Даты осенних каникул можно спросить в школе или в управлении образования.

  • Так, в течение 23 – 29 октября учащиеся будут отдыхать в 171 школе области.
  • С 30 октября по 5 ноября осенние каникулы будут в 134 учебных заведениях.

В других школах осенний отдых детей будет продолжаться в рамках следующих графиков:

  • 28 октября – 2 ноября;
  • 1 – 8 ноября;
  • 6 – 12 ноября;
  • 20 – 24 ноября.

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Когда осенние каникулы в школах Полтавщины

Осенние каникулы в школах Полтавщины также в большинстве своем стартуют 23 октября и 30 октября. Дети будут отдыхать неделю.

Так, в 34 общинах области учащиеся уходят на каникулы 23 октября, в 22 общинах – 30 октября, информируют в департаменте образования и науки Полтавской ОВА. В 10 школах сейчас продолжаются каникулы.

Часть школьников будет отдыхать в течение 6 – 12 ноября и 21 – 26 ноября 2023 года. В нескольких общинах Полтавщины осенние каникулы перенесли на зиму.