Также, что немаловажно, графики могут различаться даже в пределах одного города. Когда будут осенние каникулы в школах Буковины и Полтавщины в 2023 году, читайте на Образование 24.
Важно Осенние каникулы 2023 года будут не везде: когда ученики будут отдыхать в разных регионах Украины
Когда осенние каникулы в школах Буковины
В Черновицкой области осенние каникулы в школах стартуют в основном 23 октября. Однако у учебных заведений есть свои графики отдыха учащихся. В некоторых школах каникул осенью не будет. Их перенесли на зиму, информирует Суспильное со ссылкой на Черновицкую ОВА.
Даты осенних каникул можно спросить в школе или в управлении образования.
- Так, в течение 23 – 29 октября учащиеся будут отдыхать в 171 школе области.
- С 30 октября по 5 ноября осенние каникулы будут в 134 учебных заведениях.
В других школах осенний отдых детей будет продолжаться в рамках следующих графиков:
- 28 октября – 2 ноября;
- 1 – 8 ноября;
- 6 – 12 ноября;
- 20 – 24 ноября.
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Когда осенние каникулы в школах Полтавщины
Осенние каникулы в школах Полтавщины также в большинстве своем стартуют 23 октября и 30 октября. Дети будут отдыхать неделю.
Так, в 34 общинах области учащиеся уходят на каникулы 23 октября, в 22 общинах – 30 октября, информируют в департаменте образования и науки Полтавской ОВА. В 10 школах сейчас продолжаются каникулы.
Часть школьников будет отдыхать в течение 6 – 12 ноября и 21 – 26 ноября 2023 года. В нескольких общинах Полтавщины осенние каникулы перенесли на зиму.