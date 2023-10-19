Также, что немаловажно, графики могут различаться даже в пределах одного города. Когда будут осенние каникулы в школах Буковины и Полтавщины в 2023 году, читайте на Образование 24.

Важно Осенние каникулы 2023 года будут не везде: когда ученики будут отдыхать в разных регионах Украины

Когда осенние каникулы в школах Буковины

В Черновицкой области осенние каникулы в школах стартуют в основном 23 октября. Однако у учебных заведений есть свои графики отдыха учащихся. В некоторых школах каникул осенью не будет. Их перенесли на зиму, информирует Суспильное со ссылкой на Черновицкую ОВА.