Так что даты отдыха учащихся отличаются. Когда будут осенние каникулы во львовских школах, рассказывает Образование 24.
Важно Осенние каникулы 2023 года будут не везде: когда ученики будут отдыхать в разных регионах Украины
Когда осенние каникулы в школах Львова 2023
В управлении образования Львовского горсовета 24 Каналу рассказали, что управление перед стартом этого учебного года разработало рекомендованную структуру каникул. Придерживаться ее или нет, решает каждая школа самостоятельно.
Заметим, каждая школа в городе имеет автономию, так что может составлять собственные графики отдыха учащихся.
Как уточнили в городском управлении образования, обычно осенние и весенние каникулы в школах Львова продолжаются неделю, зимние – три недели.
Школы Львова определились с графиками осеннего отдыха школьников. Часть учебных заведений объявила о каникулах с 23 октября, часть – с 30 октября. Есть школы, каникулы на которых начинаются 25 октября и даже стартовали 9 октября.
Подробный график каникул, все точные даты осенних каникул в школах Львова читайте по ссылке.
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Переведут ли учеников во Львове на дистанционку
- В управлении образования ЛГС 24 Канала также рассказали, переведут ли в случае блекаута учащихся на дистанционное обучение.
- Очное обучение во время блекаута, как продемонстрировал прошлый учебный год, возможно, говорят в ЛГС.
- Поэтому пока не планируют вводить дистанционку в школах города.