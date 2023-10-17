Коли учні у Дніпрі йдуть на осінні канікули у 2023 році

Навчальний рік для школярів у Дніпрі розпочався 1 вересня 2023 року. Навчання у школах міста триватиме до 30 травня 2024 року.

У межах навчального року перебачили осінні, зимові та весняні канікули. Коли учні у Дніпрі підуть відпочивати восени 2023 року, читайте далі.

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Коли осінні канікули у школах Дніпра 2023

У департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради повідомили, що канікули у школах міста стартують 30 жовтня і триватимуть до 7 листопада 2023 року.

Все ж дати осіннього відпочинку школярів можуть змінити. Усе залежатиме від ситуації у країні та регіоні.

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