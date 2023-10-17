Коли учні у Дніпрі йдуть на осінні канікули у 2023 році
17 жовтня 2023, 22:35Читать новость на русском
Джерело:Наше місто
Навчальний рік для школярів у Дніпрі розпочався 1 вересня 2023 року. Навчання у школах міста триватиме до 30 травня 2024 року.
У межах навчального року перебачили осінні, зимові та весняні канікули. Коли учні у Дніпрі підуть відпочивати восени 2023 року, читайте далі.
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Коли осінні канікули у школах Дніпра 2023
У департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради повідомили, що канікули у школах міста стартують 30 жовтня і триватимуть до 7 листопада 2023 року.
Все ж дати осіннього відпочинку школярів можуть змінити. Усе залежатиме від ситуації у країні та регіоні.
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У школах України можуть запровадити довготривалі канікули
- У МОН України попереджали, що учні у межах цього навчального року можуть мати довготривалі канікули.
- Такий відпочинок від навчання для школярів можуть оголосити, якщо цього вимагатиме енергетична ситуація в країні.
- Зокрема, якщо будуть перебої з електроенергією, дітей можуть відправити на канікули. Рішення ухвалюватимуть на місцях.