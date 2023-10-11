Коли осінні канікули у школах Франції та Великої Британії у 2023 році

Чимало українських дітей разом з батьками опинилося у країнах Європи через повномасштабну війну. Учні при цьому повинні відвідувати місцеві школи.

Зокрема, наші діти навчаються у школах Франції та Великої Британії. Коли у них будуть осінні канікули у 2023 році, читайте далі.

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Коли осінні канікули у школах Великої Британії 2023

У Великій Британії школярі відпочиватимуть восени у різні дати. Графіки відрізнятимуться залежно від регіону.

В Англії школярі підуть на тижневі осінні канікули. Вони триватимуть протягом 23 – 27 жовтня.

У Шотландії та Північній Ірландії дати шкільних канікул розмістять на сайтах місцевих рад.

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Коли відпочиватимуть школярі у Франції 2023

У Франції дати осіннього відпочинку учнів різні. Графіки залежить від регіону.

Франція ділить школи на три різні регіональні зони.

Зона А: Безансон, Лімож, Бордо, Клермон-Ферран, Діжон, Гренобль, Пуатьє та Ліон – канікули з 21 жовтня по 5 листопада 2023 року.

Безансон, Лімож, Бордо, Клермон-Ферран, Діжон, Гренобль, Пуатьє та Ліон – канікули з 21 жовтня по 5 листопада 2023 року. Зона Б: Екс-Марсель, Ам'єн, Кан, Лілль, Нансі-Мец, Нант, Ніцца, Орлеан-Тур, Рейнс, Ренн, Руан та Страсбург – канікули з 21 жовтня по 5 листопада 2023 р року.

Екс-Марсель, Ам'єн, Кан, Лілль, Нансі-Мец, Нант, Ніцца, Орлеан-Тур, Рейнс, Ренн, Руан та Страсбург – канікули з 21 жовтня по 5 листопада 2023 р року. Зона С: Монпелье, Париж, Тулуза, Кретей і Версаль – канікули з 21 жовтня по 5 листопада 2023 року.