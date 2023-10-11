Зокрема, наші діти навчаються у школах Франції та Великої Британії. Коли у них будуть осінні канікули у 2023 році, читайте далі.

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Коли осінні канікули у школах Великої Британії 2023

У Великій Британії школярі відпочиватимуть восени у різні дати. Графіки відрізнятимуться залежно від регіону.

В Англії школярі підуть на тижневі осінні канікули. Вони триватимуть протягом 23 – 27 жовтня.

У Шотландії та Північній Ірландії дати шкільних канікул розмістять на сайтах місцевих рад.

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Коли відпочиватимуть школярі у Франції 2023

У Франції дати осіннього відпочинку учнів різні. Графіки залежить від регіону.

Франція ділить школи на три різні регіональні зони.

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