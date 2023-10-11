Перший семестр нового навчального року у школах Києва розпочався 1 вересня 2023 року. Він триватиме до 22 грудня цього року.

Заступник очільника КМДА Валентин Мондриївський розповідав, що другий семестр для столичних школярів триватиме у межах 8 січня – 31 травня 2024 року. Він також повідомив, коли будуть осінні канікули у школах Києва у 2023 році.

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Коли осінні канікули у школах Києва 2023

У межах навчального року 2023 – 2024 у школах Києва передбачили осінні канікули. Вони триватимуть тиждень.

Учні підуть на відпочинок 23 жовтня і відпочиватимуть до 29 жовтня 2023 року.

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Загалом цей навчальний рік у Києві триватиме з 1 вересня 2024 року до 28 червня 2024 року.

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Як вчаться школярі у Києві у межах цього навчального року