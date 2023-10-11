Коли будуть осінні канікули у школах Києва у 2023 році
Перший семестр нового навчального року у школах Києва розпочався 1 вересня 2023 року. Він триватиме до 22 грудня цього року.
Заступник очільника КМДА Валентин Мондриївський розповідав, що другий семестр для столичних школярів триватиме у межах 8 січня – 31 травня 2024 року. Він також повідомив, коли будуть осінні канікули у школах Києва у 2023 році.
Дивіться також Осінні канікули 2023 будуть не всюди: коли учні відпочиватимуть у різних регіонах України
Коли осінні канікули у школах Києва 2023
У межах навчального року 2023 – 2024 у школах Києва передбачили осінні канікули. Вони триватимуть тиждень.
Учні підуть на відпочинок 23 жовтня і відпочиватимуть до 29 жовтня 2023 року.Прагнете, щоб ваша дитина здобувала якісні знання, незважаючи на блекаути та інші виклики сьогодення? Щоб заняття відбувалися у цікавій та інтерактивній формі і відповідали вимогам Нової української школи? Це все можна отримати в першій і найбільшій дистанційній школі "Оптіма"! Долучайтесь до безкоштовного вебінару, щоб з перших уст дізнатись про всі умови та переваги навчання в "Оптімі".
Загалом цей навчальний рік у Києві триватиме з 1 вересня 2024 року до 28 червня 2024 року.
Дивіться також Дату та тривалість можуть змінити: коли львівські школярі підуть на осінні канікули
Як вчаться школярі у Києві у межах цього навчального року
- Формат роботи кожна школа Києва визначає самостійно.
- Розклад занять директори мали складати відповідно до кількості охочих навчатися очно і місткості укриття.
- Останні дзвоники лунатимуть у школах Києва 31 травня 2024 року.
- Якщо виникне необхідність, влада столиці внесе зміни у структуру навчального року.