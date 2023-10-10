Дату та тривалість можуть змінити: коли львівські школярі підуть на осінні канікули

10 жовтня 2023, 18:13
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У Львові школи самостійно можуть визначати графік канікул. Тож дати відпочинку учнів відрізняються.

Про це в ексклюзивному коментарі журналістці 24 Каналу розповіла завідувачка сектору інформаційної політики та промоції управління освіти ЛМР Наталя Вітюк. І уточнила, коли будуть осінні канікули у 2023 році у школах міста.

Дивіться також Дати різні, відпочинок уже скоро: коли у школах Львівщини будуть осінні канікули

Коли осінні канікули 2023 у школах Львова

За словами Вітюк, управління освіти ЛМР наприкінці серпня, перед початком нового навчального року, розробляє рекомендовану структуру канікул. А вже школи вирішують, чи дотримуватися її, чи ні.

Кожна школа у Львові має автономію, тому остаточне рішення про дати та тривалість канікул встановлює самостійно,
– уточнила вона.

І додала, що зазвичай львівські школярі восени та навесні відпочивають тиждень, а взимку – три тижні. Школи Львова при цьому можуть самостійно змінити дату і навіть тривалість канікул.

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24 Каналу у Львівській міській раді також надали точні графіки канікул у кожній школі міста.

     
Галицький район
1 Львівська академічна гімназія при Національному університеті Львівська політехніка 30.10 –
05.112023
2 Львівська лінгвістична гімназія Львівської міської ради 30.10 –
05.11.2023
3 Ліцей "Галицький" Львівської міської ради 23.10 –
29.10.2023
4 Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа №3 23.10.2023 – 29.10.2023
5 Початкова школа №4 Львівської міської ради 30.10.2023 – 05.11.2023
6 Середня загальноосвітня школа №9 30.10.2023 – 03.11.2023
7 Ліцей №10 імені Святої Марії Магдалени Львівської міської ради 23.10.2023 – 27.10.2023
8 Середня загальноосвітня школа №27 м. Львова ім. Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького 30.10.2023 – 03.11.2023
9 Ліцей №28 Львівської міської ради 30.10.2023 – 03.10.2023
10 Середня загальноосвітня школа № 34 імені Маркіяна Шашкевича 25.10.2023 – 31.10.2023
11 Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов 09.10.2023 – 15.10.2023
12 Ліцей №52 Львівської міської ради 30.10 –
05.11.2023
13 Середня загальноосвітня школа №62 30.10.2023 – 03.11.2023
14 Заклад загальної середньої освіти №87 Львівської міської ради імені Ірини Калинець 30.10.2023 – 03.11.2023
Франківський район
1 Ліцей №2 Львівської міської ради 23.10.2023 – 29.10.2023
2 Ліцей №5 ім. Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міської ради 23.10.2023 – 29.10.2023
3 Ліцей № 17 Львівської міської ради 23.10.2023 – 27.10.2023
4 Початкова школа "Джерельце" Львівської міської ради 30.10 –
05.11.2023
5 Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №31 м. Львова 30.10 –
05.11.2023
6 Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №36 м. Львова 23.10.2023 – 29.10.2023
7 Ліцей №45 Львівської міської ради

30.10 –
05.11.2023
8 Ліцей №46 ім. В'ячеслава Чорновола Львівської міської ради 23.10.2023 – 29.10.2023
9 Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №48 м. Львова 23.10.23 –
29.10.23
10 Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №50 м. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
11 Ліцей №51 імені Івана Франка Львівської міської ради 23.10.2023 – 29.10.2023
12 Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №55 м. Львова 27.10.2023 –
31.10.2023
13 Ліцей №66 Львівської міської ради 23.10.2023 – 29.10.2023
14 Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міської ради 30.10.2023 – 03.11.2023
15 Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міської ради 23.10 – 29.10
16 Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міської ради 23.10.2023 – 29.10.2023
17 Класична гімназія при ЛНУ ім. І. Франка 23.10. –
27.10.2023
18 Ліцей "Європейський" Львівської міської ради 30.10.2023 – 03.11.2023
19 Початкова школа "Школа радості" Львівської міської ради 30.10 – 03.11
20 Початкова школа "Малюк" Львівської міської ради 30.10.2023 – 05.11.2023
21 Ліцей "Надія" Львівської міської ради 28.10.2023 – 05.11.2023
Сихівський район
1 Середня загальноосвітня школа №1 м. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
2 Середня загальноосвітня школа №13 23.10.23 –
29.10.23
3 Середня загальноосвітня школа №32 23.10.2023 – 29.10.2023
4 Середня загальноосвітня школа №72 30.10.2023 – 03.11.2023
5 Середня загальноосвітня школа №73 30.10.2023 – 03.11.2023
6 Середня загальноосвітня школа №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської 30.10.2023 – 03.11.2023
7 Середня загальноосвітня школа №86 23.10.2023 – 27.10.2023
8 Середня загальноосвітня школа №90 30.10. 2023 – 05.11.2023
9 Ліцей №93 Львівської міської ради 30.10.2023 – 03.11.2023
10 Середня загальноосвітня школа №95 30.10.2023 – 03.11.2023
11 Cередня загальноосвітня школа №96 МЖК – 1 30.10.2023 – 03.11.2023
12 Середня загальноосвітня школа №98 м. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
13 Ліцей "Оріяна" Львівської міської ради 23.10.2023 – 29.10.2023
з Ліцей "Інтелект" Львівської міської ради 30.10.2023 – 03.11.2023
15 Ліцей "Сихівський" Львівської міської ради 23.10.2023 – 29.10.2023
16 Ліцей №80 Львівської міської ради 23.10.2023 – 29.10.2023
17 Початкова школа "Первоцвіт" Львівської міської ради 30.10.2023. – 05.11.2023
18 Початкова школа "Дивосвіт" Львівської міської ради 23.10.2023 – 27.10.2023
19 Гімназія “Тривіта” Львівської міської ради 30.10.2023 – 03.11.2023
20 Навчально – виховний комплекс "Школа – гімназія" Бл. Клементія та Андрея Шептицьких 30.10.2023 – 05.11.2023
Личаківський район
1 Ліцей №6 Львівської міської ради 23.10.2023 – 29.10.2023
2 Ліцей "Львівський" Львівської міської ради 30.10.2023 – 05.11.2023
3 Львівська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №7 Львівської міської ради 23.10.2023 – 29.10.2023
4 Ліцей №8 Львівської міської ради 23.10.2023 – 29.10.2023
5 Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ст. "Лідер" з різними формами навчання 30.10.2023 – 03.11.2023
6 Ліцей №21 Львівської міської ради без канікул
7 Ліцей №24 ім. М.Конопницької Львівської міської ради 31.10.2023 –
03.11.2023
8 Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №29 м. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
9 Ліцей №37 Львівської міської ради 23.10.2023 – 27.10.2023
10 Cередня загальноосвітня школа №42 м. Львова 30.10.2023 – 03.11.2023
11 Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №47 м. Львова 23.10.2023 – 29.10.2023
12 Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №49 м. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
13 Середня загальноосвітня школа №63 м. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
14 Ліцей №70 Львівської міської ради 23.10.2023 – 29.10.2023
15 Львівська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №71 Львівської міської ради
Львівської області		 30.10.2023 – 05.11.2023
16 Львівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №82 Львівської міської ради
Львівської області		 30.10.2023 – 05.11.2023
17 Ліцей "Просвіта" Львівської міської ради 30.10.2023 – 05.11.2023
18 Гімназія "Провесінь" Львівської міської ради 30.10.2023 – 05.11.2023
19 Початкова школа "Дзвіночок" Львівської міської ради 30.10.2023 – 05.11.2023
20 Загальноосвітня школа "Берегиня" м. Львова 23.10.2023 – 27.10.2023
21 Підбірцівський ліцей Львівської міської ради 30.10.23 –
05.11.23
22 Лисиничівська гімназія Львівської міської ради 23.10 –
29.10.2023
Шевченківський район
1 Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №20 м. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
2 Середня загальноосвітня школа №22 ім. Василя Стефаника 23.10 –
29.10.2023
3 Середня загальноосвітня школа №23 м. Львова 23.10 –
29.10 2023
4 Середня загальноосвітня школа №30 30.10.2023 – 05.11.2023
5 Середня загальноосвітня школа №33 м. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
6 Ліцей №38 Львівської міської ради 23.10.2023 – 27.10.2023
7 Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №43 Львівської міської ради Львівської області 23.10.2023 – 27.10.2023
8 Львівська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №44 імені Тараса Шевченка 23.10.2023 – 29.10.2023
9 Середня загальноосвітня школа №41 м. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
10 Початкова школа №53 Львівської міської ради 30.10.2023 – 05.11.2023
11 Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов 30.10.2023 – 05.11.2023
12 Середня загальноосвітня школа №54 м. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
13 Ліцей №57 імені Короля Данила Львівської міської ради 30.10.2023 – 05.11.2023
14 Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №78 м. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
15 Ліцей №81 ім. П. Сагайдачного Львівської міської ради 23.10.2023 – 27.10.2023
16 Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №91 м. Львова 23.10 –
27.10.2023
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 		 Середня загальноосвітня школа №92 м. Львова 30.10. –
05.11.2023
18 Ліцей №94 Львівської міської ради 23.10 –
27.10.2023
19 Середня загальноосвітня школа №97 м. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
20 Середня загальноосвітня школа №99 м. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
21 Середня загальноосвітня школа №100 м. Львова 23.10.2023 – 27.10.2023
22 Навчально – виховний комплекс "Інженерно – економічна школа –
Львівський економічний ліцей"		 30.10.2023 – 05.11.2023
23 Львівська правнича гімназія 23.10 –
29.10.2023
24 Навчально – виховний комплекс "Школа комп'ютерних технологій –
Львівський технологічний ліцей"		 30.10.2023 – 05.11.2023
25 Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги
Львівської міської ради		 23.10.2023 – 29.10.2023
26 Великогрибовицький ліцей Львівської міської ради 23.10.2023 – 29.10.2023
27 Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця Львівської міської ради 30.10.2023 – 05.11.2023
28 Грядівська гімназія Львівської міської ради 23.10.2023 – 29.10.2023
29 Зарудцівська гімназія Львівської міської ради 23.10.2023 – 29.10.2023
30 Малехівська гімназія Львівської міської ради 23.10. –
29.10.2023
31 Малогрибовицька початкова школа Львівської міської ради 30.10.2023 – 05.11.2023
32 Рясне – Руський ліцей Львівської міської ради 23.10.2023 – 29.10.2023
Залізничний район
1 Ліцей № 15 Львівської міської ради 30.10.2023 – 03.11.2023
2 Ліцей №18 Львівської міської ради 01.11.2023 –
03.11.2023
3 Середня загальноосвітня школа №40 м. Львова 30.10.2023 – 03.11.20223
4 Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанівни з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови 28.10.2023 – 05.11.2023
5 Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв 30.10.2023 – 05.11.2023
6 Середня загальноосвітня школа №60 м. Львова 21.10.2023 – 29.10.2023
7 Ліцей "Гроно" Львівської міської ради 21.10.2023 – 29.10.2023
8 Середня загальноосвітня школа №65 м. Львова 30.10.2023 – 05.11.2023
9 Середня загальноосвітня школа №67 м. Львова 25.10.2023 – 31.10.2023
10 Середня загальноосвітня школа №68 м. Львова 30.10.2023 – 03.11.20223
11 Ліцей №74 імені Марійки Підгірянки Львівської міської ради 25.10.2023 – 31.10.2023
12 Ліцей №75 ім. Лесі Українки Львівської міської ради 30.10.2023 – 05.11.2023
13 Середня загальноосвітня школа №77 м. Львова з поглибленим вивченням
економіки та управлінської діяльності		 30.10.2023 – 03.11.2023
14 Львівська гімназія "Євшан" 30.10.2023 – 05.11.2024
15 Львівський фізико – математичний ліцей – інтернат при Львівському національному
університеті імені Івана Франка		 30.10.23 –
05.11.23
16 Початкова школа "Арніка" Львівської міської ради 30.10.23 –
05.11.23
17 Початкова школа "Один, два, три" Львівської міської ради 30.10.2023 – 05.11.2023
18 Початкова школа "Світанок" Львівської міської ради Львівської області 30.10.2023р. – 05.11.2023р.
Автор: Марія Волошин