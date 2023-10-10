Дату та тривалість можуть змінити: коли львівські школярі підуть на осінні канікули

У Львові школи самостійно можуть визначати графік канікул. Тож дати відпочинку учнів відрізняються.

Про це в ексклюзивному коментарі журналістці 24 Каналу розповіла завідувачка сектору інформаційної політики та промоції управління освіти ЛМР Наталя Вітюк. І уточнила, коли будуть осінні канікули у 2023 році у школах міста.

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Коли осінні канікули 2023 у школах Львова

За словами Вітюк, управління освіти ЛМР наприкінці серпня, перед початком нового навчального року, розробляє рекомендовану структуру канікул. А вже школи вирішують, чи дотримуватися її, чи ні.

Кожна школа у Львові має автономію, тому остаточне рішення про дати та тривалість канікул встановлює самостійно,

– уточнила вона.

І додала, що зазвичай львівські школярі восени та навесні відпочивають тиждень, а взимку – три тижні. Школи Львова при цьому можуть самостійно змінити дату і навіть тривалість канікул.

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24 Каналу у Львівській міській раді також надали точні графіки канікул у кожній школі міста.