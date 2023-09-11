Канікули можуть тривати довго: коли учні відпочиватимуть у навчальному році 2023 – 24

Учні в Україні вже другий навчальний рік зустріли в умовах повномасштабної війни. Попри труднощі, навчання у школах стартувало 1 вересня.

Цей навчальний рік триватиме довше, ніж зазвичай, і закінчиться аж 28 червня 2024 року. Коли у школах будуть канікули, передбачені у межах навчального року 2023 – 24, розповідає 24 Канал.

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Як навчаються учні в Україні

Зважаючи на повномасштабну війну, школярі у нашій державі у межах цього навчального року здобувають освіту у межах трьох форматів:

очно;

онлайн;

за змішаною формою.

Єдиного формату навчання для всіх школярів немає. Усе залежить від безпекової ситуації у регіоні та наявності укриття у школі. Остаточне рішення ухвалюють на місцях.

До слова, цей навчальний рік триватиме на місяць довше. Додатковий час необхідний для надолуження можливих освітніх втрат в умовах війни через блекаути та інші складні ситуації.

Коли шкільні канікули 2023 – 2024

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У Міносвіти наголошували: визначають тільки початок і кінець навчального року. За безпосередню організацію освітнього процесу відповідає керівництво школи. Тож у кожному регіоні можуть бути свої графіки шкільних канікул, які не збігаються. Дати відпочинку учнів також можуть змінювати – залежно від енергетичної ситуації у державі тощо.

Все ж, до прикладу, Києві вже визначилися із датами осінніх, зимових, весняних та літніх канікул у межах цього навчального року.

Восени київські школярі відпочиватимуть від навчання упродовж 23 – 29 жовтня 2023 року.

Взимку не вчитимуться протягом 23 грудня 2023 року – 7 січня 2024 року.

Навесні не відвідуватимуть уроки з 25 до 31 березня 2024 року.

Літні канікули у школах української столиці триватимуть з 29 червня до 31 серпня 2024 року.

Також столичні першокласники відпочиватимуть від навчання додатково з 19 до 25 лютого 2024 року.

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В Україні можуть запровадити довготривалі канікули

У МОН раніше зауважили, що у регіонах можуть запровадити довготривалі канікули. Але тільки у разі потреби. Зокрема, якщо будуть перебої з електроенергією. У такому разі у кожній школі чи в кожному регіоні можуть ухвалити відповідне рішення і відправити учнів на такі канікули.