Коли буде останній дзвоник і стартують літні канікули у львівських школах

Кожна школа у Львові самостійно вирішує, коли закінчити навчальний рік. Також, коли і чи святкувати останній дзвоник.

Про це розповів керівник управління освіти Львівської міськради Андрій Закалюк. І уточнив, що у місті Лева немає загальної дати закінчення навчального року.

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Коли стартують літні канікули у школах Львова

За словами чиновника, частина учнів у Львові закінчує навчання 4 червня, хтось 7, а хтось – 9.

Все ж протягом навчального року школи мали відпрацювати 175 робочих днів. При цьому кожен навчальний заклад у межах цього навчального року сам може визначає його тривалість – як і тривалість канікул.

До слова, у ліцеї міжнародних відносин імені Василя Стуса літні канікули стартують 3 червня, у ліцеї №75 імені Лесі Українки та ліцеї "Просвіта" – 6 червня.

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Щодо святкування останнього дзвоника управління освіти ЛМР жодних рекомендацій не надавало. Кожна школа самостійно вирішує, чи святкувати останній дзвоник і коли.

Зазначимо, другий семестр у школах Львова розпочався 23 січня 2023 року.

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Коли в Україні закінчиться навчальний рік 2023