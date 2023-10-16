Коли учні на Волині та Хмельниччині йдуть на осінні канікули

Більшість українських школярів цієї осені піде на шкільні канікули. Вони здебільшого стартують 23 жовтня.

Однак дати різняться – усе залежить від ситуації та регіону. Коли осінні канікули у 2023 році у школах Волині та Хмельниччини, розповідає Освіта 24.

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Коли осінні канікули у школах Волині

На Волині учні матимуть осінні канікули. Очільниця управління освіти та науки Волинської ОВА Наталія Матвіюк розповіла, що у школах Волинської області здебільшого канікули розпочнуться 30 жовтня та триватимуть до 5 листопада. Все ж громади та школи можуть ухвалювати рішення самостійно та змінити дати відпочинку дітей.

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Коли відпочиватимуть учні на Хмельниччині