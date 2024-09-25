Коли школярі у Чернівцях підуть на осінні канікули

У Чернівцях цієї осені учні таки підуть на осінні канікули. Відпочиватимуть від навчання близько десяти днів, якщо враховувати вихідні.

В управлінні освіти міста вже визначили дати канікул у школах. Стартує відпочинок учнів 26 жовтня.

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Коли будуть осінні канікули у школах Чернівців

Учні не вчитимуться до 3 листопада 2024 року включно.

Такі дати обрала більшість шкіл міста.

Зазначимо, що у межах цього навчального року педагогічні ради можуть самостійно визначати терміни канікул для школярів. Як і те, чи переносити осінні канікули на зиму.

До слова, напередодні старту цього навчального року департамент освіти і науки Чернівецької ОВА рекомендував адміністраціям закладів освіти максимально використовувати для навчання світловий день і теплу пору року.

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Чи будуть осінні канікули у школах України 2024