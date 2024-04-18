У КМДА назвали дату останнього дзвоника у школах Києва у 2024 році
Джерело:КМДА
Останній дзвоник для школярів Києва у цьому навчальному році пролунає 31 травня. Далі почнуться літні канікули.
Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. І зазначив, що таке рішення ухвалили, адже цьогоріч школи не припиняли освітній процес, не змінювали терміни канікул та працювали за освітніми програмами відповідно до графіка.
Дивіться також Коли у школах Черкас будуть випускні та пролунає останній дзвоник у 2024 році
Коли пролунає останній дзвоник у школах Києва 2024
Чиновник розповів, що за кошти міського бюджету школи Києва були максимально підготували до роботи в нинішніх умовах.
Нам вдалось не тільки налагодити інтернет в укриттях, а й забезпечити школам роботу без віялових відключень електроенергії. Також були чітко організовані дистанційне навчання та робота шкіл у другу зміну,
– заявив Мондриївський.
І додав, що для підготовки до НМТ школам рекомендували застосувати у травні для випускників і випускниць модель трансформера. Тобто перейти з класно-урочного навчання на індивідуалізовано-групове – для поглиблення та систематизації знань з обраних ними предметів.Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Коли школярі отримають документи про освіту
Видавати документи про освіту пропонують відповідно до такого графіка:
- з 31 травня до 7 червня – свідоцтво про здобуття початкової освіти;
- з 13 до 19 червня – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти;
- з 20 до 26 червня – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.