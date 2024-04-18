У КМДА назвали дату останнього дзвоника у школах Києва у 2024 році

Останній дзвоник для школярів Києва у цьому навчальному році пролунає 31 травня. Далі почнуться літні канікули.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. І зазначив, що таке рішення ухвалили, адже цьогоріч школи не припиняли освітній процес, не змінювали терміни канікул та працювали за освітніми програмами відповідно до графіка.

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Коли пролунає останній дзвоник у школах Києва 2024

Чиновник розповів, що за кошти міського бюджету школи Києва були максимально підготували до роботи в нинішніх умовах.

Нам вдалось не тільки налагодити інтернет в укриттях, а й забезпечити школам роботу без віялових відключень електроенергії. Також були чітко організовані дистанційне навчання та робота шкіл у другу зміну,

– заявив Мондриївський.

І додав, що для підготовки до НМТ школам рекомендували застосувати у травні для випускників і випускниць модель трансформера. Тобто перейти з класно-урочного навчання на індивідуалізовано-групове – для поглиблення та систематизації знань з обраних ними предметів.

Коли школярі отримають документи про освіту

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Видавати документи про освіту пропонують відповідно до такого графіка: